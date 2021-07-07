Иран планирует производить силицидное топливо для реакторов

Иран 9 дней назад проинформировал Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о производстве силицидного топлива для научно-исследовательского реактора в Тегеране. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом заявил постпред и посол Ирана при международных организаций в Вене Казем Гарибабади во вторник.

Он назвал силицидное топливо новым ядерным топливом, технология производства которого доступна только в нескольких странах.

Указав на тот факт, что процесс исследования по данному топливу начался уже три месяца назад, Гарибабади пояснил: «Иран планирует производить уран-силицидное топливо, используя обогащенный уран до 20%».

По его словам, этот акт значительно улучшит качество и количество радиофармацевтической продукции, и превратит Исламскую Республику Иран в одну из ведущих стран в области ядерных технологий.