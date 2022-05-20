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Иран достиг самодостаточности в производстве 500 видов лекарств

Экономика Материалы 20 мая 2022 11:16
Иран достиг самодостаточности в производстве 500 видов лекарств

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На сегодняшний день Иран достиг самодостаточности в производстве 500 видов лекарств и медицинских препаратов.

Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом заявил генеральный директор по делам медицинских оборудований и медикаментов при управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Ирана Рухолла Мазинани.

"1600 наименований медицинских препаратов производятся в стране ... мы достигли самодостаточности в производстве 500 наименований лекарств и медицинских препаратов", сказал он.

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