На сегодняшний день Иран достиг самодостаточности в производстве 500 видов лекарств и медицинских препаратов.

Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом заявил генеральный директор по делам медицинских оборудований и медикаментов при управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Ирана Рухолла Мазинани.

"1600 наименований медицинских препаратов производятся в стране ... мы достигли самодостаточности в производстве 500 наименований лекарств и медицинских препаратов", сказал он.