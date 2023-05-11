Министр экономики Ирана впервые посетил Саудовскую Аравию с визитом

Министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи посетил в четверг Саудовскую Аравию с первым визитом с момента возобновления дипотношений между государствами. Об этом сообщило агентство Tasnim, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Хандузи прибыл в город Джидду во главе делегации от Минэкономики исламской республики, в аэропорту их встретили официальные лица Саудовской Аравии, а также руководители Исламского банка развития и сотрудники базирующегося в Джидде генконсульства Ирана.

Как ожидается, министр экономики проведет переговоры с высшими должностными лицами королевства, а также выступит на заседании Исламского банка развития. Подробностей о том, с кем именно из представителей власти Саудовской Аравии у Хандузи запланированы встречи, агентство не привело.

О своем намерении посетить Джидду глава Минэкономики исламской республики впервые заявил 11 апреля, однако не указал точной даты ожидаемой поездки. Хандузи тогда также сообщил, что иранская сторона планирует в ближайшее время подготовить дорожную карту для развития торговых отношений с Саудовской Аравией, в том числе с помощью совместной торговой палаты, вопрос о создании которой стоит на повестке дня. Объем товарооборота после восстановления торговли между Тегераном и Эр-Риядом, как ожидается, составит $1 млрд , отметил он и выразил надежду, что в дальнейшем эти показатели будут расти.

10 марта Иран и Саудовская Аравия договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Представители двух стран несколько дней вели в Пекине переговоры, по итогам которых было подготовлено трехстороннее заявление. В нем отмечается, что страны привержены принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга и планируют возобновить сотрудничество в сферах торговли, экономики, культуры, науки и техники.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). В январе 2016 года после того, как посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде подверглись нападениям толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.