Увеличился экспорт продукции Ирана в страны ЕАЭС

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 г.) экспорт иранской продукции в страны-члены Евразийского экономического союза увеличился на 21% в стоимостном выражении и на 22% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Таможенную администрацию Ирана.

За 9 месяцев Иран экспортировал в государства-члены Евразийского экономического союза 3,86 миллиона тонн продукции на сумму 1,5 миллиарда долларов.

Иран экспортировал продукцию в Россию - на 1,96 млн тонн; 1,48 млн тонн - в Армению, 360 тыс. тонн - в Казахстан, 44 тыс. тонн - в Кыргызстан и 14 тыс. тонн - в Беларусь.

За 9 месяцев Иран импортировал из стран-членов Евразийского экономического союза 1,63 миллиона тонн продукции на сумму 1,21 миллиарда долларов. Импорт продукции снизился на 20% в стоимостном и на 45% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Иран в основном импортировал продукцию из России, Казахстана и Беларуси.

Отметим, что 22 декабря 2024 года парламент Ирана ратифицировал соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом.

Добавим, что 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Предполагается, что после вступления в силу подписанного соглашения объем товарооборота между сторонами достигнет 18-20 млрд долларов в течение 5-7 лет.