Назван объем экспорта железорудного концентрата из Ирана

БАКУ /Trend/ - Объем экспорта железорудных гранул и концентрата из Ирана за 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 г.) составил 11,3 миллиона тонн на общую сумму 898 миллионов долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Ассоциации производителей стали Ирана.

Согласно статистике, за 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 г.) объем экспорта железорудных гранул и концентрата из Ирана снизился на 12 процентов в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 г.) и увеличился на 5 процентов по весу.

За 8 месяцев прошлого иранского года (21 марта-21 ноября 2023 года) в Иране было произведено около 10,8 миллиона тонн железорудных гранул и концентрата на сумму около 1,03 миллиарда долларов.

Отмечается, что за 8 месяцев объем экспорта железорудных гранул из Ирана составил 6,88 миллиона тонн на сумму 576 миллионов долларов. Это на 8,9 процента меньше по стоимости и на 9 процентов больше по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За аналогичный период прошлого года объем экспорта железорудных гранул из Ирана составил 6,34 миллиона тонн на сумму 632 миллиона долларов.

Подчеркивается, что за 8 месяцев объем экспорта железорудного концентрата из Ирана составил 4,45 миллиона тонн на сумму 322 миллиона долларов. Это на 18 процентов в стоимостном выражении, а по весу - на 0,2 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За аналогичный период прошлого года Иран экспортировал 4,42 миллиона тонн железорудного концентрата на сумму 393 миллиона долларов.

Иран обладает значительным производственным потенциалом в секторе железной руды: в среднем ежегодно производится около 50 миллионов тонн гранул и 100 миллионов тонн концентрата.

В прошлом иранском году (с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года) общий объем экспорта гранул и концентрата железной руды составил около 17,2 миллиона тонн на сумму $1,7 миллиарда. Это значительное увеличение – на 125 процентов в стоимостном и на 160 процентов в весовом выражении – по сравнению с предыдущим годом.