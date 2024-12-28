Увеличились объемы добычи рудных минералов в свинцово-цинковом комплексе Ангуран в Иране

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 г.) объемы добычи рудных минералов из свинцово-цинкового комплекса Ангуран в провинции Занджан на северо-западе Ирана выросли на 13 процентов по сравнению с намеченным планом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Иранскую организацию по развитию и модернизации рудников и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).

За указанный период из комплекса Ангуран было добыто 558 тысяч (590 157) тонн рудных минералов. Планом предусматривалось добыть из комплекса 496 тысяч тонн минералов.

За 8 месяцев около 752 тысяч тонн минералов из свинцово-цинкового комплекса Ангуран было отправлено местным компаниям. А это на 23 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. За аналогичный период прошлого года местным компаниям было отправлено 609 тысяч тонн минералов.

За 8-й месяц (22 октября-20 ноября 2024 г.) из свинцово-цинкового комплекса Ангуран было добыто 56,8 тысячи тонн рудных минералов. Добыча полезных ископаемых выросла на 6 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (23 октября-21 ноября 2023 года). За аналогичный период прошлого года объем добытого минерала составил 53,8 процента.

Отметим, что свинцово-цинковый комплекс Aнгуран работает под управлением Иранской компании по разработке и добыче рудных минералов. Целью деятельности комплекса Ангуран является обеспечение сырьем заводов провинции и за ее пределами.

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