В Иране отметили совпадение с Россией позиций по ядерной сделке

Лидеры РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани в ходе встречи в Анкаре обсуждали иранскую ядерную сделку, стороны разделяют общую позицию о необходимости сохранения договора, заявил РИА Новости глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы всегда поддерживаем хорошие контакты с российскими друзьями, как и с европейцами, по всеобъемлющему плану действий, в том числе вчера на встрече президента Роухани, Путина", — заявил Зариф, отвечая на вопрос, ведут ли РФ и ИРИ переговоры в контексте планов США изменить соглашение.

На вопрос о том, сохраняют ли Иран и РФ общую позицию в отношении необходимости сохранения соглашения, он ответил утвердительно, добавив, что у Тегерана в этом отношении также общая позиция с Брюсселем. На уточняющие вопросы министр отвечать отказался.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США выступают за изменение соглашения с Ираном. Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа, США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать "над исправлениями ее недостатков". В госдепе подчеркнули, что, "если в любой время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки".

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