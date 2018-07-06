"Пятерка" и Иран подтвердили приверженность СВПД

Совместная комиссия Ирана и "пятерки" международных посредников подтвердила приверженность сделке по иранскому атому, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает РИА Новости.

"Участники совместной комиссии подтвердили приверженность полному выполнению сделки", — заявила Могерини журналистам после встречи.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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