США восстанавливают масштабные санкции против Ирана

6 августа 2018 09:11 (UTC+04:00)

США с понедельника восстанавливают масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, пишет РИА Новости.

Хотя согласно сделке механизм возврата санкций предусмотрен только в случае нарушения Ираном договоренностей, чего не произошло, США объявили об этом в одностороннем порядке. Ни одна сторона многостороннего соглашения не поддержала данное решение.

Эксперты прогнозируют введение санкций против иностранных предприятий уже в ближайшие недели. По данным источников РИА Новости, в ходе переговоров с европейцами американские партнеры так не дали никаких четких ответов относительно того, как США планируют вводить санкции. Альтернативу СВПД Вашингтон также пока не представил.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из иранской сделки. Критиковал он ее много и долго, но остальные члены соглашения — Германия, Франция, Великобритания, Россия, Китай – питали надежды на его сохранение в изначальном виде.

Минфин США после соответствующего объявления опубликовал информацию, какие санкции будут возвращаться и когда. Так, после 90-дневного периода, который истекает как раз в понедельник, 6 августа, следует ожидать возвращения следующих санкций: на приобретение Ираном американских долларов; на торговлю золотом и другими ценными металлами; на продажу, поставку или торговлю алюминием и сталью, а также графитом и углем; на продажу или покупку иранских риалов в "значительных" объемах, или на поддержание "значительных" средств или счетов вне страны с использованием иранских реалов; на выпуск иранского долга; санкции против иранских автомобилей.

Кроме того, Вашингтон отзывают разрешения, выданные в рамках СВПД, на возможность Ираном экспортировать ковры и продукты питания в США.

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