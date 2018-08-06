ООН призвала сохранить сделку по Ирану, несмотря на санкции США

ООН призывает стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе остаться в соглашении, несмотря на то, что санкции США вступили в силу, сообщил в понедельник журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак, передает РИА Новости.

"Мы будем разбираться, как новые санкции будут сказываться на ситуации. Но нам совершенно ясно, что самое главное, чтобы Иран и другие стороны продолжали соблюдать условия соглашения, независимо от действий (США — ред.)", — сказал Хак.

По его словам, "это наилучший способ разрешения в данной ситуации". Он добавил, что в ООН продолжают рассматривать СВПД как "достижение дипломатии и выражают поддержку всем государствам-участникам", но оказывать влияние на отношения стран не может.

"Мы призываем все страны делать все возможное для сохранения соглашения", — заключил представитель пресс-офиса.

США в понедельник официально объявили о поэтапном введении санкций против Ирана, которые были отменены после заключения СВПД в 2015 году. Первый пакет санкций будет восстановлен в полночь с 6 на 7 августа.

Евросоюз выразил "глубокое сожаление" в связи восстановлением США санкций в отношении Ирана, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании ("евротройка"). Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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