В Иране допустили выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

17 июня 2019 18:40 (UTC+04:00)

Власти Ирана могут рассмотреть возможность выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если страны Европы не выполнят свои обязательства по СВПД в установленные ранее сроки, заявил агентству Mehr глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил Зоннур, если европейские страны не предпримут конкретных шагов по сохранению СВПД до конца установленного срока в 60 дней, Иран повысит уровень обогащения урана до необходимого для мирных целей процента.

"Кроме того, мы могли бы остановить добровольное выполнение дополнительного протокола, пересмотреть уровень нашего сотрудничества с МАГАТЭ и обдумать выход из ДНЯО", - добавил Зоннур.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

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