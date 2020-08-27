Великобритания приветствовала соглашение между Ираном и МАГАТЭ
Представитель Великобритании в Международном агентстве по атомной энергии Дэвид Холл назвал соглашение между Ираном и МАГАТЭ по урегулированию гарантий позитивным шагом, передает Trend со ссылкой на İRNA.
«Это необычная новость, что Иран предоставил доступ, необходимый МАГАТЭ. Это позитивный признак прозрачности деятельности МАГАТЭ и системы гарантий», - написал он в Twitter.
Д.Холл заявил, что Великобритания полностью поддерживает действия генерального директора Агентства Рафаэля Гросси и его команды в области гарантий в случае Ирана.
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