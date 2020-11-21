МИД Ирана: 3 европейские страны должны вернуться к полной реализации СВПД

Официальный представитель Министерства иностранных дел Саид Хатибзаде подчеркнул, что ожидается, что три европейские страны будут действовать в полном соответствии со своими обязательствами в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Саид Хатибзаде в пятницу в ответ на заявление трех европейских стран - Великобритании, Германии и Франции, о сотрудничестве Исламской Республики Иран с Международным агентством по атомной энергии осудил эти безответственные позиции. «Ожидается, что три европейские страны будут действовать в полном соответствии со своими обязательствами в рамках СВПД и одобрениями Совместной комиссии», - сказал он.

«Мирная ядерная деятельность Исламской Республики Иран полностью находится в рамках международных правил, является полностью законной и осуществляется в соответствии с неотъемлемыми правами стран», - указал он.

«С выходом Соединенных Штатов из ядерной сделки и повторным введением санкций и продолжением экономической неприверженности Европы экономической выгоде Ирана от отмены санкций, предусмотренных в ядерной сделке, Исламская Республика Иран предприняла ядерные шаги в соответствии со статьями 26 и 36 СВПД», - заявил он.

В заявлении, сделанном вчера Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Великобритания, Франция и Германия заявили: «Мы всегда ясно давали понять, что сожалеем о выходе США из Совета МАГАТЭ и возобновлении санкций. Мы отменили санкции в СВПД, как и ожидалось, и, кроме того, путем создания финансового механизма Instex мы предприняли дополнительные усилия, чтобы разрешить законную торговлю с Ираном».