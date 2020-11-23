Маас проводит в Берлине встречу с коллегами из Британии и Франции по СВПД

Ядерная программа 23 ноября 2020 16:10 (UTC+04:00)
Маас проводит в Берлине встречу с коллегами из Британии и Франции по СВПД

Глава МИД ФРГ Хайко Маас обсуждает в Берлине со своими коллегами из Великобритании и Франции Домиником Раабом и Жан-Ивом Ле Дрианом перспективы сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель германского дипведомства Андреа Зассе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хотела бы сообщить, что министр Маас сегодня принимает на вилле Борзиг (резиденция МИД ФРГ) своих французского и британского коллег. Встреча началась в эти минуты", - сказала она. "В центре внимания находится ядерная сделка с Ираном. Министры неоднократно давали ясно понять, что мы выступаем за сохранение СВПД", - отметила Зассе.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В период пандемии граждане Ирана сократили поездки в Турцию
В период пандемии граждане Ирана сократили поездки в Турцию
Число выздоровевших от коронавируса в Иране превысило 600 тысяч человек
Число выздоровевших от коронавируса в Иране превысило 600 тысяч человек
В некоторых городах Ирана с 21 ноября вводится комендантский час
В некоторых городах Ирана с 21 ноября вводится комендантский час
Loading Bars
Лента новостей
На строительном рынке Туркменистана растет спрос на турецкую сталь Турция 17:18
Хотя война закончилась, армянские военнослужащие в прискорбном положении (ВИДЕО) Политика 17:16
Минкультуры Азербайджана призвало деятелей культуры Франции быть честными и беспристрастными Политика 17:13
Китайский инвестор намерен расширить свой проект в Ферганской области Узбекистан 17:03
Внесены изменения в Порядок оплаты зарплаты медработников Азербайджана Общество 17:03
Это победоносные страницы в славной истории Азербайджана - народная артистка Тунзаля Агаева (ВИДЕО) Социум 16:56
В третьем квартале 2020 года наблюдается рост денежных агрегатов - Центробанк Азербайджана Финансы 16:55
Уголовное дело в отношении экс-министра обороны Армении расследуется в Военной прокуратуре Азербайджана Общество 16:54
Назначен директор Центральной научной библиотеки АН Азербайджана Общество 16:50
АО «Туркментехногурлушык» Туркменистана объявляет тендер на проведение аудиторской проверки Тендеры 16:49
В Азербайджане выявлено 2187 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 634 человека Общество 16:48
На первичном этапе в освобожденные районы Азербайджана будет организован познавательный туризм - Агентство по туризму Экономика 16:43
Агдам и Физули – это Хиросима и Нагасаки всего Кавказа – народная артистка Назакет Теймурова Интервью 16:34
Глава администрации правительства Грузии покинула пост Грузия 16:28
СЕ одобряет трехстороннюю договоренность о прекращении всех военных действий между Арменией и Азербайджаном Политика 16:20
Дождливая погода не сильно повлияла на сбор хлопка - минсельхоз Азербайджана Общество 16:14
Маас проводит в Берлине встречу с коллегами из Британии и Франции по СВПД Ядерная программа 16:10
В Азербайджане внесены изменения в положение о системе "Электронная ипотека и кредитная гарантия" Политика 16:08
В Киеве открылась торговая площадка Товарно-сырьевой биржи Узбекистана Узбекистан 16:06
Расширены полномочия Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Экономика 16:00
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выплатил проценты по облигациям Финансы 15:56
В период пандемии граждане Ирана сократили поездки в Турцию Турция 15:52
В Азербайджане посредством платформы "Виртуальная школа" было проведено около 6 млн уроков Общество 15:44
Трюки азербайджанцев принесли казахскому фильму "Томирис" каскадерский "Оскар" (ФОТО) Культура 15:39
Правительство Израиля ратифицировало безвизовое соглашение с ОАЭ Израиль 15:37
Сотрудничество Литвы и Туркменистана не пострадало от COVID-19 Бизнес 15:36
Граждане России и Украины смогут вернуться из Азербайджана на родину Транспорт 15:33
Президент Ильхам Алиев утвердил поправку в Налоговый кодекс Экономика 15:30
Доходы от перевозки грузов по азербайджанскому сегменту TRACECA составили более 388 млн. манатов Транспорт 15:27
Турция укрепит позиции на глобальном рынке инвестиций и торговли Турция 15:18
Обнародована дата начала эксплуатации логистического центра в турецком Карсе Турция 15:17
МГ ОБСЕ должна содействовать переговорам по долгосрочному и устойчивому урегулированию карабахского конфликта - посол Германии (ИНТЕРВЬЮ) Политика 15:10
Азербайджанские организации смогут воспользоваться обновленной программой Fast Track от Visa Финансы 15:10
Литва заинтересована в развитии сотрудничества с Туркменистаном в транспортной сфере Транспорт 15:04
Разработчики вакцины AstraZeneca рассказали об условиях ее хранения Европа 15:01
Транспортировка каспийской нефти по трубопроводу "Баку-Супса" увеличилась Энергетика 14:58
Население Азербайджана заинтересовано в покупке автомобилей в кредит Экономика 14:53
В Кызылординской области Казахстана вокруг крупных заводов создадут сопутствующие производства Бизнес 14:50
В Мангистауской области Казахстана построят опреснительные заводы Энергетика 14:49
AzerGold возьмет на себя комиссию от инвесторов по размещению второго транша облигаций Финансы 14:42
Fitch Ratings заявляет об увеличении доли проблемных кредитов в Азербайджане на 2021 год Финансы 14:35
На освобожденных территориях высажено до 2000 деревьев, акции продолжатся в Губадлы и Джабраиле - замминистра экологии(Эксклюзив) Общество 14:33
В системе юстиции усилены превентивные меры в связи с коронавирусом - минюст Азербайджана Политика 14:22
В Азербайджане значительно увеличился импорт автомобилей Бизнес 14:22
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на транспортные услуги Тендеры 14:19
Российская судостроительная корпорация планирует начать строительство кораблей в Туркменистане Строительство 14:16
Hyundai поставила в Туркменистан очередную партию автобусов Транспорт 14:11
Азербайджан объявил в международный розыск экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна Политика 14:08
Завтра в Баку без осадков, до 11 градусов тепла Общество 14:06
Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа закупит автошины Тендеры 14:04
Музыка Вивальди в освобожденном Физули (ВИДЕО) Социум 14:03
С терминала Джейхан отгружено более 188 млн баррелей нефти с АЧГ Энергетика 14:00
Учреждено Карабахское региональное управление минюста Азербайджана Общество 13:52
Нас ждет Кельбаджар! (ФОТО) Общество 13:45
Неизвестный устроил стрельбу на западе ФРГ Европа 13:29
В Ашхабаде завершилась автоматизация торговых предприятий ИКТ 12:51
Азербайджан нарастил экспорт в страны СНГ почти на 12% Бизнес 12:43
На освобожденных от оккупации территориях приступили к работе структуры Госслужбы пожарного надзора МЧС Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 12:41
Приложение ROLLS-ROYCE whispers открывает окно в ГУДВУД Общество 12:30
Сократилось число граждан Азербайджана, посетивших Турцию с начала года Турция 12:27
Danone намерена сократить до 2 тыс. рабочих мест из-за вызванных пандемией трудностей Европа 12:26
Остаток средств по нотам и депозитным аукционам Центробанка Азербайджана составляет около 1 млрд манатов Финансы 12:21
Предложение банков впятеро превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана Финансы 12:11
Бактрансагентство предупредило водителей и пешеходов в связи с погодой Общество 12:10
Fitch Ratings прогнозирует значительный рост ВВП Азербайджана в 2021-22 гг. Финансы 12:03
Число заразившихся коронавирусом в России впервые превысило 25 тысяч за сутки Россия 12:01
Индустриализация: проекты реализуются в Кызылординской области Казахстана Бизнес 11:58
Туркменский производитель электронной техники планирует расширить линейку продукции Бизнес 11:56
Туркменистан и Афганистан намерены укреплять сотрудничество в использовании трансграничных водных ресурсов Бизнес 11:49
На минувшей неделе азербайджанская нефть подорожала (ОБЗОР) Финансы 11:46
Мы превратим Карабах в рай! - народная артистка Азербайджана, уроженка Агдама Айгюн Байрамова Социум 11:45
Меры поддержки, осуществленные в Казахстане, снизили влияние на экономику кризиса, связанного с COVID-19 - МВФ (ИНТЕРВЬЮ) Бизнес 11:42
Azer Turk Bank открыл новый филиал (ФОТО) Экономика 11:38
Более чем 70% больных COVİD-19 необоснованно назначаются антимикробные препараты - ВОЗ Общество 11:20
Новый маслозавод сдадут в Акмолинской области Казахстана Бизнес 11:12
Уровень соблюдения людьми мер защиты от COVİD-19 неудовлетворителен - минздрав Азербайджана Общество 10:59
В Таджикистане выявлено 40 новых случаев COVID-19 Таджикистан 10:54
Нацбанк Грузии установил курс лари на 23 ноября Грузия 10:48
За 10 месяцев в Узбекистане создано около 1400 предприятий и организаций с участием иностранного капитала Узбекистан 10:46
Выпадение осадков благоприятствует озимым посевам - минсельхоз Азербайджана Экономика 10:42
На строительном рынке Ирана сокращается доля цемента из Турции Турция 10:32
Узбекистан и Афганистан закупили на бирже Туркменистана авиакеросин Бизнес 10:20
Золото и серебро в Азербайджане подорожали Финансы 10:14
Манат укрепился к евро и лире Финансы 10:05
Нобелевский лауреат перевел средства для 3-летней Хадиджи, потерявшей обоих родителей в результате ракетного удара армянских ВС по Гяндже Общество 09:54
Сократилось число поездок из Турции в Туркменистан с целью трудоустройства Турция 09:42
Узбекистан сократил импорт кожаных изделий из Турции Турция 09:35
Цены на нефть растут на ожидании вакцины от коронавируса Энергетика 09:34
С начала года сократился экспорт стали из Турции во Францию Турция 09:31
Цифровизация услуг будет способствовать большему развитию страхового рынка - Ассоциация страховщиков Азербайджана Финансы 09:00
Министр объединения Южной Кореи призвал КНДР восстановить связи Другие страны 08:49
Байден намерен выдвинуть Линду Томас-Гринфилд на должность постпреда США при ООН США 08:26
Объем экспорта автомобилей из Ирана составил $5,7 млн Экономика 07:55
За сутки в Казахстане выявлены 716 заболевших коронавирусом Казахстан 07:29
Сенатор от республиканцев призвала администрацию США начать процесс передачи дел Байдену США 07:08
В Узбекистане собираются контролировать вес всех чиновников Узбекистан 06:49
Врачи связали риск переломов костей с питанием В мире 06:27
Мадуро назвал участие венесуэльцев в выборах лучшим подарком Другие страны 06:05
Полиция Висконсина объявила о задержании подростка в связи со стрельбой в торговом центре США 05:43
В Мексике перевернулся автобус с оппозиционерами Другие страны 05:22
Все новости