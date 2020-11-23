Маас проводит в Берлине встречу с коллегами из Британии и Франции по СВПД
Глава МИД ФРГ Хайко Маас обсуждает в Берлине со своими коллегами из Великобритании и Франции Домиником Раабом и Жан-Ивом Ле Дрианом перспективы сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель германского дипведомства Андреа Зассе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я хотела бы сообщить, что министр Маас сегодня принимает на вилле Борзиг (резиденция МИД ФРГ) своих французского и британского коллег. Встреча началась в эти минуты", - сказала она. "В центре внимания находится ядерная сделка с Ираном. Министры неоднократно давали ясно понять, что мы выступаем за сохранение СВПД", - отметила Зассе.
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