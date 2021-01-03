Иран начинает обогащение урана до 20%

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи сообщил, что Иран направил письмо Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении страны начать обогащение урана до 20%, отметив, что для этого ОАЭИ ждет распоряжения президента страны Хасана Рухани, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Во время телеинтервью Салехи сказал, что ОАЭИ направила письмо в Международное агентство по атомной энергии, чтобы проинформировать инспекторам МАГАТЭ о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%.

Он добавил, что под эгидой МАГАТЭ необходимо заменить Капсулу с ураном, чтобы приступить к новому шагу.