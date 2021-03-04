"Евротройка" в Совете управляющих МАГАТЭ решила воздержаться от резолюции по Ирану

Все признаки указывают на то, что страны "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия) решили воздержаться от принятия на Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) резолюции с критикой Ирана. Об этом сообщили ТАСС в четверг дипломатические источники в Вене, передает Trend.

"Острая конфликтная ситуация в Совете управляющих МАГАТЭ близка к урегулированию. Судя по всему, Великобритания, Франция и Германия решили воздержаться от продвижения своего проекта резолюции с критикой Тегерана", - отметили дипломатические источники.