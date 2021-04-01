МАГАТЭ сообщило о начале обогащения урана на новых центрифугах в Натанзе

Иран приступил к обогащению урана на подземном заводе Натанзе с помощью четвертого каскада усовершенствованных центрифуг класса IR-2m. Об этом со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в четверг агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Агентство 31 марта 2021 года подтвердило, что Иран начал подачу природного [фторида урана] UF6 в каскад из 174 центрифуг IR-2m", - отмечается в докладе МАГАТЭ.