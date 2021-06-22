В Иране заявили, что переговоры по ядерной сделке могут продолжить при Раиси
Переговоры по поводу ядерной сделки с Ираном могут продолжиться при следующем иранском президенте Эбрахиме Раиси в случае неудачи в Вене при нынешнем главе правительства Хасане Роухани. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Если по какой-то причине окончательное соглашение не будет заключено до завершения законных полномочий правительства [Роухани], ответственным за переговорный процесс и принятие решений в отношении его аспектов будет уже следующее правительство", - сказал он.
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