Власти ЕС и Ирана серьезно относятся к переговорам по СВПД - глава МИД

Дипломаты Евросоюза и Ирана серьезно следят за консультациями по возобновлению ядерного соглашения 2015 года.

Как передает Trend со ссылкой на ИРНА, об этом в понедельник сказал министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на пресс-конференции на полях третьего Тегеранского диалогового форума (TDF 2022).

Министр отметил, что его заместитель по политическим вопросам Али Багери Кани и заместитель генерального секретаря Европейского союза Энрике Мора, а также он сам и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель продолжают консультации.

По словам высокопоставленного иранского дипломата, Боррель и Мора посетят Иорданию одновременно с прибытием иранской делегации на вторую Багдадскую конференцию 20 декабря.

Конференция в Аммане является подходящей возможностью для завершения переговоров о возрождении ядерной сделки 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), сказал он, выразив надежду, что, несмотря на позицию американцев в последние три месяца, будет видно изменение подхода и реалистического поведения с американской стороны.