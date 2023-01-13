Гендиректор МАГАТЭ надеется, что сможет посетить Иран

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает тупиковой ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Он выразил надежду на то, что ему удастся поехать в Иран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Тупик существует. <...> Агентство и я лично не хотим оставлять этот политический вакуум вокруг столь изменчивого и опасного вопроса", - сказал он в интервью в четверг ватиканской газетеL'Osservatore Romano.

Иран, по словам Гросси, "продвигается в процессе обогащения урана, разрабатывает и строит все более совершенные центрифуги", что вызывает обеспокоенность. "Надеюсь, я смогу поехать в Тегеран. Я готов отправиться в поездку и начать все сначала, если это возможно, как можно скорее", - добавил гендиректор МАГАТЭ.

Утром в четверг Гросси на частной аудиенции в Ватикане принял Папа Римский Франциск.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний президент США Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном.