Глава МИД Ирана прокомментировал соглашение России и Турции по Идлибу

18 сентября 2018 09:19 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что благодаря проводимым в последние недели встречам и переговорам, в числе которых встреча РФ и Турции в Сочи, удалось предотвратить войну в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.

"Интенсивная ответственная дипломатия последних нескольких недель, которая проводилась во время моих визитов в Анкару и Дамаск, а также во время последующего саммита Иран-Россия-Турция в Тегеране и встречи в Сочи, сумела предотвратить войну в Идлибе с твердой решимостью бороться с экстремизмом и террором. Дипломатия работает", — написал Зариф в Twitter.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

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