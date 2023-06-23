Главы МИД Ирана и ОАЭ обсудили приоритетные вопросы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан провел встречу в Абу-Даби с министром иностранных дел ОАЭ Шейхом Абдуллой Бин Заидом.

Как передает Trend, стороны обсудили приоритетные вопросы сотрудничества в различных областях, включая политику, экономику, торговлю, парламентаризм, культуру, науку и консульские вопросы.

Министр иностранных дел Ирана выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между двумя странами в соответствии с решением и политической волей лидеров двух стран и на более интенсивное сотрудничество в различных областях двусторонних и региональных отношений.

В свою очередь, глава МИД ОАЭ выразил удовлетворение от встречи и подчеркнул готовность своего ведомства помочь в продвижении двусторонних отношений и реализации добрых намерений лидеров двух стран.