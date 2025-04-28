Продолжение процесса обогащения урана и отмена санкций - "красные линии" Ирана - МИД

БАКУ /Trend/ - Продолжение процесса обогащения урана и отмена санкций против Ирана - это "красные линии" страны в переговорах с США.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи, сообщает Trend.

По его словам, данные "красные линии" являются частью принципов Ирана в переговорах и связанные с этим вопросы строго контролируются.

Багаи отметил, что доступ к деталям при каждых обсуждениях должен основываться на рамках, согласованных сторонами.

"На основании этого будет достигнуто соглашение о деталях в рамках, предусмотренных Ираном", - сказал он.

Отметим, что 12, 19 и 26 апреля между Ираном и США было проведено 3 раунда переговоров по иранской ядерной программе. Обсуждения прошли под председательством министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи и специального представителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа при посредничестве министра иностранных дел Королевства Оман Сайида Бадра Альбусаиди. 1-й и 3-й раунды переговоров прошли в столице Омана, Маскате, а 2-й - в Риме.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!