На ирано-иракской границе произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе ирано-иракской границы, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 13.42 по времени UTC, очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров. Эпицентр находился в 136 километрах к северо-востоку от Багдада и в 87 километрах к северо-западу от иранского города Илам.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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