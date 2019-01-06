На ирано-иракской границе произошло землетрясение

6 января 2019 19:07 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе ирано-иракской границы, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 13.42 по времени UTC, очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров. Эпицентр находился в 136 километрах к северо-востоку от Багдада и в 87 километрах к северо-западу от иранского города Илам.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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