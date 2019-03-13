Иранской провинции нанесен ущерб в размере 80 млн долларов

13 марта 2019 18:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Наводнения, произошедшие в Иране 9-10 марта, нанесли ущерб иранской провинции Систан и Белуджистан в размере 3,36 триллиона иранских риалов (80 миллионов долларов).

Об этом агентству İRNA сказал генеральный директор Управления по чрезвычайным ситуациям губернаторства провинции Абдуррахман Шахнавази, сообщает в среду Trend.

По его словам, инфраструктуре нанесен ущерб в размере 2,77 триллиона риалов (примерно 65,9 миллиона долларов), сельскому хозяйству - в размере 480 миллиардов риалов (порядка 11,4 миллиона долларов), домам - в размере 110 миллиардов риалов (около 2,61 миллиона долларов).

Шахнавази добавил, что в результате наводнений пострадали и две основные дороги.

Отметим, что эта провинция Ирана известна как область, где в последние годы выпало меньше всего осадков.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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