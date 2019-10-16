Проливные дожди нанесли ущерб иранской провинции Гилан на порядка $50 млн

16 октября 2019 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проливные дожди, шедшие в последние дни в Иране, нанесли ущерб, превышающий три триллиона риалов (примерно 47,7 миллиона долларов) северной провинции Гилан.

Об этом сказал губернатор провинции Гилан Арслан Заре, сообщает в среду Trend со ссылкой на IRNA.

По словам Заре, ущерб нанесен инфраструктуре, жилым и торговым зданиям 14 районов провинции, а также сельскохозяйственному сектору.

Заре добавил, что только в районе Эмлеш данной провинции за 15 часов выпало 250 миллилитров осадков.

Отметим, что в результате проливных дождей, шедших в провинции Гилан 13 октября, были разрушены несколько мостов, еще ряд мостов были закрыты в связи с тем, что пришли в аварийное состояние. В результате разрушения моста без вести пропал один человек.

(Автор: Эльнур Багишеы. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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