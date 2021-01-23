За минувшие сутки в Иране от коронавируса умерли 69 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от COVID-19 умерли 69 человек.

Об этом сообщила представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает Trend в субботу со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране составило 57 294.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 6 207 человек, в результате чего общее число заразившихся достигло 1 367 032. Состояние 4 106 человек оценивается как тяжелое.

На данное время в стране от коронавируса выздоровели 1 158 475 человек, проведено свыше 8,85 миллиона тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багышов)