За минувшие сутки в Иране от коронавируса умерли 69 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от COVID-19 умерли 69 человек.
Об этом сообщила представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает Trend в субботу со ссылкой на министерство.
По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране составило 57 294.
Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 6 207 человек, в результате чего общее число заразившихся достигло 1 367 032. Состояние 4 106 человек оценивается как тяжелое.
На данное время в стране от коронавируса выздоровели 1 158 475 человек, проведено свыше 8,85 миллиона тестов на выявление коронавируса.
(Автор: Эльнур Багышов)
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