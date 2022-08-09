Разгонный блок "Фрегат" с иранским спутником отделился от третьей ступени "Союза"

Разгонный блок "Фрегат" со спутником "Хайям" в интересах Ирана и 16 малыми космическими аппаратами отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б". Это следует во вторник из трансляции в YouTube-канале Роскосмоса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В качестве попутной нагрузки на орбиты будут выведены малые спутники, созданные ведущими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями.

В частности, в космос запущены малые спутники CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, на борту которого находятся ростки белгородской сирени, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.

Малые аппараты создавались в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Балтийском государственном техническом университете "Военмех" имени Д. Ф. Устинова, Научно-исследовательском институте ядерной физики имени Д. В. Скобельцына, Тюменском государственном университете, Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева и других вузах, а также в компании "Геоскан" и других организациях.

Аппараты предназначены для научных исследований, отработки технологий межспутниковых каналов связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.