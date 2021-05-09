"Десятый наш десантный батальон" – Марьям Шабанова посвящает героям Великой Отечественной войны (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская исполнительница Марьям Шабанова представила композицию "Десятый батальон", посвященную 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Trend Life.

"76 лет назад была одержана Великая Победа! Победа против фашизма, против зла.

Мы всегда будем бережно хранить память об этом дне, о подвигах наших дедушек и бабушек. Спасибо всем участникам Великой Отечественной войны. С Днем Победы!", – отметила Марьям Шабанова. Режиссёр монтажа – Фуад Тахмазов.

"Нам нужна одна победа" (также "Здесь птицы не поют" или "Десятый наш десантный батальон") – песня Булата Окуджавы, написанная для художественного фильма Андрея Смирнова "Белорусский вокзал".

Неоценима роль Азербайджана в Великой Отечественной войне и в Победе над фашизмом, когда наш народ продемонстрировал примеры величайшего героизма и отваги, как на передовой, так и в тылу. В 1941–1945 годах на фронт отправился каждый пятый житель страны – около 650 тысяч храбрых сынов и дочерей Азербайджана, из которых более 350 тысяч не вернулось. Наши воины прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина, около 130 наших соотечественников были удостоены звания Героя Советского Союза, 30 человек награждены орденами Славы всех трех степеней, 170 тысяч азербайджанских солдат и офицеров были награждены различными орденами и медалями СССР. В Азербайджане было сформировано пять дивизий и множество воинских частей, заводы производили различную военную продукцию, в том числе знаменитые "Катюши", в госпиталях лечили больных и принимали беженцев, а самоотверженные нефтяники обеспечили 80 процентов потребности фронта в горючем. В каждой проведенной операции есть заслуга Азербайджана. Великая Отечественная война вновь показала героизм, мужество и самоотверженность азербайджанского народа.

(Автор: Вугар Иманов)