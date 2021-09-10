Имеет ли право гражданин России вступить в наследство гражданина Азербайджана?
Вопрос:
Имеет ли право гражданин России (сын) вступить в наследство умершего гражданина Азербайджана (мать) в отношении земельного участка при наличии завещания в его пользу?
Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):
Да, он имеет право, но должен в течение одного года произвести отчуждение данного земельного участка в пользу юридического лица или гражданина Азербайджанской Республики, так как иностранцы не вправе быть собственниками земельных участков в Азербайджане.
Информационное агентство Trend доводит до сведения своих читателей, что консультации высококлассных специалистов - юриста и психолога продолжаются. Смотрите рубрику "Консультации специалистов". Пишите нам по адресу life@trend.az
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
ВС Азербайджана и Турции продолжают совместные учения групп подводного нападения и обороны (ФОТО/ВИДЕО)
Узбекистан намерен увеличить товарооборот со странами Тюркского совета до 10 млрд долларов – замминистра
В Баку состоялась церемония подписания торгово-экономических соглашений между тюркоязычными странами (ФОТО)
Казахстан разрабатывает новые проекты транзитных пунктов, имеющих выход на рынки соседних стран – министр
На освобождённых территориях Азербайджана идет активное восстановление всей инфраструктуры - Микаил Джаббаров
Десятки компаний из стран Тюркского совета заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана – Багдад Амреев
Азербайджан будет работать с тюркоязычными странами в сфере расширения электронной торговли - Микаил Джаббаров
Первый вице-президент Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение заразившегося коронавирусом Ягуба Зуруфчу