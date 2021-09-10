Имеет ли право гражданин России вступить в наследство гражданина Азербайджана?

Вопрос:

Имеет ли право гражданин России (сын) вступить в наследство умершего гражданина Азербайджана (мать) в отношении земельного участка при наличии завещания в его пользу?

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Да, он имеет право, но должен в течение одного года произвести отчуждение данного земельного участка в пользу юридического лица или гражданина Азербайджанской Республики, так как иностранцы не вправе быть собственниками земельных участков в Азербайджане.

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