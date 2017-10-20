Бакинских нефтяников Ирины Эльдаровой покажут в Москве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств (РАХ) в Галерее искусств Зураба Церетели в Москве с первого ноября по третье декабря 2017 года пройдет выставка заслуженного художника Азербайджана Ирины Эльдаровой, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Российской академии художеств.

Экспозицию составят около 70 произведений живописи и графики. Главные герои произведений серии "Девушки предпочитают нефтяников" - бакинский нефтяник с советских плакатов 60-х годов и самая знаменитая блондинка мирового кинематографа Мэрилин Монро. Наряду с многочисленными работами последних лет в экспозиции также представлено несколько живописных полотен 1990-х годов.

"Ирина Эльдарова - известный азербайджанский художник, яркий, неожиданный, эмоциональный, остро современный, свободно и талантливо выражающий свое ощущение мира через живопись. Её работы приглашают задуматься о многом. На холсте, фанере и ватмане, маслом, акварелью или акрилом автор делится со зрителем родившимися в ее воображении ассоциациями и сюжетами, по-своему рассказывая о добре и зле, мечтах или отягощающих жизнь противоречиях и интригах", - отмечено на сайте РАХ.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)