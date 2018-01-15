Впервые в Баку оригинальный зажигательный спектакль российского театра "Маленький принц" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева, 17 февраля в 16.00, российский театр "Молчи и танцуй" и художник Елена Ведерникова представят спектакль "Маленький принц", сообщает Trend Life.

Удивительный синтез современного танца и песочной анимации, в котором каждое танцевальное движение наполнено искренностью и любовью, а руки художника создают яркие сюжеты, помогающие зрителям прожить эту сказочную историю вместе с её героями.

Брейк-данс, хип-хоп, фанк, модерн, акробатика и песочная анимация Елены Ведерниковой в новом прочтении знаменитой на весь мир сказки Антуана де Сент-Экзюпери - при участии одного из лучших танцоров России по брейк-дансу Евгения «Монгола» Ясмакова.

О составе:

Лис, Баобаб, Мотор, Дух Пустыни – Александр Повышев

Из всех артистов, участвующих в спектакле, самый большой стаж у Александра Повышева - настоящего ветерана, ведь он танцует на сцене уже целых 25лет. В 2005 и 2006 году Александр в составе сборной России становился чемпионом мира по хип-хопу по версии International Dance Federation. В начале 90х годов он первым в Ижевске стал развивать уличные танцы, и те, кто сейчас занимаются в танцевальных школах Ижевска, с очень большой вероятностью являются учениками учеников (до бесконечности) Александра Повышева. Основатель коллектива MC CLUB, проехавший с гастролями всю Россию, от Севастополя до Петропавловска-Камчатского. Человек невероятной широты интересов - танцор, музыкант, фотограф и видеограф, в 2000х годах он несколько лет подряд режиссировал детские танцевальные проекты во французском городе Ним. Историки утверждают, что юный Саша увлекся акробатикой, будучи 4 лет от роду, когда случайно выпал из окна второго этажа, каким-то чудом в воздухе сделал сальто и благополучно приземлился на траву. С тех пор каждое его появление на сцене заставляет зрителей замирать – в прямом смысле этого слова. Любит электронную музыку и горы, а в "Маленьком Принце" играет роли Лиса, Мотора, Баобаба и Духа Пустыни.

Летчик, Фонарщик, Честолюбец – Ильшат Рахматуллин

Роль Летчика в спектакле играет Ильшат Рахматуллин - один из основателей брейк-данс команды "Микробы". Оригинальность Ильшата сотоварищи настолько впечатляла очевидцев, что о ней говорят до сих пор - спустя целое десятилетие после того, как их имя гремело по всей средней полосе России. Начав танцевать в 2001 году, в конце 2000х Ильшат открыл для себя фанковые стили, и это стало новым этапом в его карьере. Этапом настолько успешным, что среди российских танцоров фанка слово "Ижевск" прочно ассоциируется с его именем, а в послужном списке Ильшата призы престижных всероссийских фестивалей «Energy» (Челябинск) и «ПапинЛокинг» (Москва). Еще больше Ильшат известен как МС (сокр. англ. Master of Ceremonies) – последние несколько лет он является постоянным ведущим хип-хоп фестивалей Поволжья, Приуралья и Сибири, в чем ему помогают незаурядное чувство юмора, любовь к импровизации и врожденный оптимизм. Особенной гранью таланта Ильшата является умение работать со словом - он пишет наполненные юмором, смыслом и светом стихи и песни, а в самое ближайшее время на свет выходит его второй студийный альбом (Il Chante "Лето 1986"). От остальных участников труппы отличается, помимо прочего, наличием профильного образования в сфере культуры и поэтому, при случае, называет себя профессионалом. Интересуется живописью, любит поэзию и виниловые пластинки.

Деловой человек, Дух Пустыни, Перелетная Птица – Евгений Ясмаков

Евгений Ясмаков – самый титулованный участник театра «Молчи и танцуй», а его биография - целая энциклопедия всевозможных направлений современных танцев. В юности Евгений показал выдающиеся спортивные результаты: стал мастером спорта России по дзюдо, кандидатом в мастера спорта по самбо, успешно занимался спортивной гимнастикой. Этот опыт не мог не сказаться в других сферах деятельности, и, когда в 2000 году он начал танцевать брейк-данс, успехи не заставили себя ждать. К настоящему времени в его активе более 100 (!) призов фестивалей всероссийского и международного уровня, и он по праву считается одним из лучших танцоров России по брейк-дансу. Только за последние годы Евгений многократно побеждал в Москве, Санкт-Петербурге, Мармарисе (Турция), Казани, Минске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Смоленске, Перми и других городах, а также являлся приглашенным судьей множества турниров в США, Италии, Турции, Иордании, России. Продолжая танцевать брейк, Евгений стал изучать другие направления танца: паппинг, сложный и красивый, и локинг, яркий и энергичный. Знаковым для него оказался 2009 год: он начал практиковать хаус и в нем нашел отражение своего внутреннего мира. Еще позже Женя открыл для себя хип-хоп, крамп, реггетон, дансхолл, экспериментал, афро, сальсу, бачату, свинг, контемпорари, капоэйру... Добившись признания не только в России, но и на международной танцевальной арене, Евгений до сих пор находится в постоянном движении и поиске себя, а простор его интересов безграничен – кроме танца, он всерьез увлекается игрой на этнических музыкальных инструментах, диджеингом и автогонками.

Цена билетов от 5 до 49 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30.

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(Автор: Вугар Иманов)

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