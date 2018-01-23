Стены бакинской галереи стали холстом для художников из Швейцарии и Великобритании (ФОТО)

23 января 2018 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Стены в столичной галерее Art Villa стали холстом для художников из Азербайджана, Швейцарии и Великобритании, сообщает Trend Life.

Граффити-художники Эмиль Меджнунов (Азербайджан), Stefan Bust (Швейцария), Skore, Cruel 103, Drax (Великобритания) превратили стены галереи в настоящие арт-объекты. Этими работами они выражают свою точку зрения, предлагают подискутировать, побуждают задуматься на ту или иную тему. Наряду с расписанными стенами галереи, также были представлены картины в стиле стрит-арт.

Отметим, что мероприятие организовано НПО Arts Council Azerbaijan при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана и посольства Швейцарии в стране.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

Граффити - изображения или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях. Сам термин непосредственно происходит от итальянского глагола graffiare – "царапать". В настоящее время широкое распространение получил спрей-арт, то есть рисование граффити с помощью аэрозольной краски.

(Автор: Джани Бабаева)

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