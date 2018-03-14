"Ретро Дербент" в Баку (ФОТО)

14 марта 2018 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялось открытие фотовыставки "Ретро Дербент", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

В нее вошли исторические фотографии из коллекции дагестанского краеведа Заура Муллаева "Дербент в фокусе истории".

Это фотографии известных и неизвестных авторов, иллюстрирующие жизнь Дербента и дербентцев с конца XIX века до 80-х годов ХХ столетия. Выставку организовали представительство Россотрудничества и представительство Республики Дагестан в Азербайджане.

Со словами приветствия к участникам выставки обратились руководитель представительства Россотрудничества Валентин Денисов и заместитель представителя Республики Дагестан в Азербайджанской Республике Шамиль Асланов. Экскурсию по выставке провел Заур Муллаев.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджанские художники представили свои картины в Милане (ФОТО)
Культура 12 марта 21:01
В Баку открылась выставка фотографа из Норвегии "On-Line in Oslo" (ФОТО)
Культура 11 марта 18:17
Прекрасные образы женщин в Ичери шехер (ФОТО)
Культура 9 марта 17:45
Картины азербайджанской художницы вызвали восторг парижской публики (ФОТО)
Культура 7 марта 20:10
Le Fil Rouge и другие новинки 88-го Международного автосалона в Женеве
В мире 7 марта 18:34
Российские музыканты поздравили бакинок с 8 марта (ФОТО)
Культура 6 марта 12:11
В Баку отметили приход весны (ФОТО)
Культура 5 марта 14:42
Искусство страны Восходящего солнца в Баку
Культура 2 марта 16:45
Магия чисел в картинах художника Ризвана Исмаила (ФОТО)
Культура 2 марта 12:25
Азербайджанские художники отметят 8 марта
Культура 1 марта 12:12
Российские артисты поздравят бакинок с 8 марта
Культура 28 февраля 05:15
Картины азербайджанского и французского художников, посвященные Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Культура 27 февраля 11:47
Ходжалинская трагедия глазами азербайджанского и французского художников
Культура 24 февраля 12:04
Азербайджан глазами американца: Уловить характер и настроение (ФОТО)
Культура 23 февраля 15:11
Мир искусства первой профессиональной художницы Азербайджана Гейсар Кашиевой (ФОТО)
Культура 23 февраля 13:08
Путешествие по Европе с азербайджанским художником (ФОТО)
Культура 22 февраля 15:08
Мугам за пределами Солнечной системы: Послание Александра Хакимова человечеству (ФОТО)
Культура 22 февраля 12:06
Знаменитого «Золотого человека» можно будет увидеть в Азербайджане (ФОТО)
Общество 20 февраля 17:58