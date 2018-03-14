"Ретро Дербент" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялось открытие фотовыставки "Ретро Дербент", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

В нее вошли исторические фотографии из коллекции дагестанского краеведа Заура Муллаева "Дербент в фокусе истории".

Это фотографии известных и неизвестных авторов, иллюстрирующие жизнь Дербента и дербентцев с конца XIX века до 80-х годов ХХ столетия. Выставку организовали представительство Россотрудничества и представительство Республики Дагестан в Азербайджане.

Со словами приветствия к участникам выставки обратились руководитель представительства Россотрудничества Валентин Денисов и заместитель представителя Республики Дагестан в Азербайджанской Республике Шамиль Асланов. Экскурсию по выставке провел Заур Муллаев.

(Автор: Джани Бабаева)

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