Шестое чувство Алины Талыбовой (ФОТО)

6 апреля 2018 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялся музыкально-литературный вечер "Шестое чувство", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Вечер организовали поэт, переводчик и журналист, заведующая отделом поэзии журнала "Литературный Азербайджан", лауреат международных премий и конкурсов Алина Талыбова и исполнитель авторской песни Андрей Крупин. В ходе подготовки вечера возникла идея представить фотовыставку работ Алины Талыбовой. Экспозиция состоит из фотографий, на которых главными героями являются дети.

"На моих работах можно увидеть детей из разных стран. Я хотела назвать выставку "Счастливое детство". Трагедия в Кемерово, потрясшая всех в мире, заставила меня поменять название этой фотовыставки. Я ее назвала "Берегите нас!", - сказала Алина Талыбова на открытии экспозиции.

Алина Талыбова и Андрей Крупин в сопровождении музыкального дуэта в составе Руслана Гусейнова (аккордеон) и Эльдара Исабабаева (контрабас) представили зрителям свои авторские стихи, песни и музыкальные сочинения.

(Автор: Джани Бабаева)

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