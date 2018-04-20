"Утиная охота" азербайджанца в Эстонии. Все билеты до конца сезона проданы! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Cостоялась премьера спектакля "Утиная охота" с Александром Ивашкевичем в главной роли. Всех причастных к созданию спектакля -- с премьерой! Поздравляем и зрителей, успевших купить билеты на ближайшие спектакли. Все билеты до конца сезона проданы!" - написано на официальной странице Русского театра Эстонии (эст. Vene Teater) - театра драмы в Таллине, ведущего свою историю с 1948 года, сообщает Trend Life.

Единственный в стране профессиональный театр, работающий на русском языке, представил премьеру спектакля "Утиная охота" по одноименной пьесе Александра Вампилова. Спектакль поставил азербайджанский режиссер Кямран Шахмардан, который родился в Баку, учился в Швеции, создал в Финляндии театр Black and White, заслужил признание не только как театральный режиссер, но и художник. Он член Театральных деятелей Финляндии, Международного Союза кукольных театров (UNIMA) и Europa Move Award, почетный член Финского фонда культуры, обладатель премии "Художник года -2008". В Азербайджане ставил спектакли и снимал кино. Женат на эстонке Катри Лятт-Шахмардан (их семья – творческий дуэт), интересуется всей мировой культурой, дебютировал на эстонской сцене спектаклем по Гоголю.

Зрители в это раз увидели в его постановке одну из самых сложных пьес русской драматургии XX века. Премьера "Утиная охота" с участием Александра Ивашкевича, Натальи Муриной, Ильи Нартова и многих других актеров Русского театра Эстонии прошла с большим успехом.

Кямран Шахмардан считает пьесу Вампилова одной из лучших классических произведений XX века. "Зилов – сам себе человек-праздник. Он для себя этот праздник создает, лишь бы не остаться одному, потому что для него самое страшное – это одиночество. Невыносимое одиночество. Об этом спектакль, об одиночестве, когда человек начинает говорить с самим собой и слышит в ответ не очень интересную правду о себе. И это его разрушает, этот страх перед пустотой", – отметил Кямран Шахмардан.

"Утиная охота" - в ней слышны и отголоски чеховского театра, и пронзительные звуки современности. Время в пьесе неоднородно. Это история Виктора Зилова, сильно пьющего молодого мужчины, запутавшегося в отношениях с женщинами и почти решившегося на самоубийство. Он живет в постоянном ожидании сам не зная чего…По сути, это перекличка между прошлым и настоящим: герой восстанавливает в памяти утраченные фрагменты того, что было когда-то. Произведение Александра Вампилова продолжает традицию русской литературы и в то же время заглядывает в ее будущее, в котором действие и бездействие в равной степени губительны, в котором исчезла прямая угроза для жизни, но осталась угроза для души. Всё действие перенесено в ресторан, где и разыгрывается в вечном застолье трагедия Зилова. В ресторане, естественно, звучит музыка, песни советских времен, помогающие почувствовать атмосферу 70-х годов минувшего века.

Фото: Jelena Vilt

(Автор: Вугар Иманов)

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