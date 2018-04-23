Азербайджанский мистический триллер представлен в Иране (ФОТО)

23 апреля 2018 17:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские художественные фильмы Эльвина Абдуллы "Xənnas" ("Ханнас") и Ильгара Наджафа "Nar bağı" ("Гранатовый сад") представлены на Международном фестивале "Фаджр", который проходит в Тегеране с 22 по 27 апреля, сообщает Trend Life. В состав жюри фестиваля также вошел азербайджанский режиссер Асиф Рустамов.

"Xənnas" - первый азербайджанский мистический триллер. Представлен в номинации Magic Lantern. Cюжет: На протяжении долгого времени Илькин видит один и тот же страшный сон. Илькин узнает о проклятом доме, где в советские годы его дедом было совершено множество убийств. Он решает узнать правду и снять родовое проклятие, однако подвергает друзей смертельной опасности…Название фильма взято из 114 суры Корана Ан-Нас. Сура названа последним словом первого аята и призывает обращаться за защитой к Аллаху и не поддаваться искушению сатаны, людей и джиннов. В суре так же говорится о том, что отличительной чертой сатаны является бегство (сокрытие) при упоминании Имени Всевышнего.

"Nar bağı" ("Гранатовый сад") - фильм киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании "Buta Film", снят по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана. Представлен в номинации Panorama of Asian and Islamic Countries. Сюжет: Драма, рассказывающая об истории одной семьи. После 12-летнего отсутствия главный герой приезжает в родной дом, где живет его семья. Но после долгого отсутствия ничто уже не будет так, как прежде…

Международный кинофестиваль "Фаджр" - ежегодный международный кинофестиваль, проходящий в столице Ирана, городе Тегеран. Кинофестиваль был учреждён Министерством культуры и исламской ориентации Ирана в 1983 году. Первое открытие фестиваля состоялось 1 февраля 1983 года. С 1983 года проводится ежегодно в канун годовщины исламской революции в Иране. Начиная с 1995 года в конкурсную программу включены иностранные фильмы и фестиваль объявлен международным. Фильмы фестиваля демонстрируются не только в тегеранских кинозалах, но и в центрах некоторых провинций и в крупных городах. Конкурсная программа фестиваля разделена на международную и национальную категории. Символом кинофестиваля является мифическая птица Симург. Главная премия кинофестиваля "Хрустальный Симург" вручается по выбору жюри как в международных, так и в национальных категориях.

(Автор: Вугар Иманов)

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