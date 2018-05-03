Российские актеры привезут в Баку "Вовку в Стране чудес"

3 мая 2018 17:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя находится с гастролями в городе Владикавказ (Республика Северная Осетия-Алания/Российская Федерация), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

С 1-6 мая труппа театра демонстрирует на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра спектакль "Tıq-tıq xanım" ("Тыг-тыг ханым") по произведению Абдуллы Шаига.

Отметим, что коллектив Северо-Осетинского государственного академического театра примет участие в III Шекинском международном театральном фестивале "Sərhədsiz teatr" ("Театр без границ"), который пройдет 12-19 мая 2018 года.

Театр выступит как в рамках фестивальной программы, так и после завершения фестиваля продолжит гастроли в Баку и представит на сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя постановку "Вовка в Стране чудес".

(Автор: Джани Бабаева )

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