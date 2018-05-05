Панцирь броненосца, или Как Charango meets Mugam связал Азербайджан и Перу (ФОТО)

5 мая 2018 21:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Международного центра мугама в Баку прошел совместный концерт азербайджанских исполнителей мугама и музыкантов из Перу, сообщает Trend Life. Концертная программа представлена в рамках II Европейского фестиваля толерантности IMAGINE.

В праздничном вечере "Charango meets Mugam" выступили Карл Струйф и Алехандро Рива (Перу), заслуженные артисты Азербайджана Сахиб Пашазаде (тар), Тогрул Асадуллаев (кяманча), а также ханенде Нисбет Садраева. Отметим, что Карл Струйф играет на чаранго. Концерт был встречен овациями зрителей, среди которых были зарубежные гости, представители дипмиссий.

Чаранго (charango) - щипковый струнный музыкальный инструмент из семейства лютневых, распространённый в Андском регионе Латинской Америки. Инструмент обычно имеет 5 сдвоенных струн, хотя есть и другие разновидности. Звукоизвлечение производится плектром. Задняя дека традиционно изготавливается из панциря броненосца. Чаранго – это преимущественно мужской инструмент. Мужчины берут в руки чаранг, чтобы его музыкой приворожить понравившуюся им девушку. Довольно часто можно услышать чаранго и во время праздничных танцев.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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