У азербайджанских актеров под открытым небом произошло лунное затмение (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - ​​​​​​​​​​ Азербайджанский театр ADO отметил свое пятилетие необычным спектаклем "Luna Project", которое было представлено под открытом небом в Лунапарке, сообщил Trend Life руководитель коллектива, Эльмин Бадалов.

Креативное представление в жанре андеграунда буквально поражало зрителей своими номерами из различных постановок коллектива. Актеры, как говорится, реально отрывались по полной программе! И это не случайно, ведь ADO (Azərbaycan Dağınıq Oda teatrı, ADO Theatre - Collective) - уникальная площадка для современного творчества в Азербайджане и пространство для новых творческих и культурных практик. ADO предлагает новые формы и постоянно находится в поиске новых форматов, творческих экспериментов и инноваций, стремится к разрушению стандартов классических постановок и практик в сфере исполнительских искусств. Выступал на гастролях в Грузии, Турции, Италии, Иране, Франции, Беларуси и Украине.

Кстати, андеграунд (от англ. Underground - подполье, подпольный; under - под, ниже, ground - земля, площадка, пол) - совокупность творческих направлений в современном искусстве (музыке, литературе, кино, изобразительном искусстве и др.), противопоставляющийся массовой культуре, мейнстриму и классическому искусству. Для андерграунда характерны игнорирование стилистических и языковых ограничений, отказ от общепринятых норм, социальных и художественных традиций, нередко эпатаж публики.

На вечере зрителям были также представлены выставка художницы Лейлы Гулиевой, выступление танцевальной группы Jam SS и DJ Toğrul, презентация книги французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса "Ночь на пороге лесов". Этот день также был примечательным для основателя, режиссера и актера ADO Эльмина Бадалова, который отмечал свой день рождения. Праздничный тортом его тоже угостили "на всю катушку".

(Автор: Вугар Иманов)

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