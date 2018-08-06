Праздник в городе Гусар: сувениры и концерт (ФОТО)

6 августа 2018 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане проходит творческий фестиваль "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə"), организованный министерством культуры Азербайджана и посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Основная цель проекта – пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена. Проведение фестиваля летом предоставляет возможность зарубежным гостям наглядно ознакомиться с культурной жизнью регионов Азербайджана.

Очередное мероприятие в рамках фестиваля прошло в городе Гусар, и было встречено местными жителями и гостями города с большим интересом, подарив праздничное настроение.

15 региональных управлений культуры представили экспозиции образцов народного творчества, отражающие культурное наследие городов и районов, художественные произведения, сувениры, изделия ручной работы, а также яркую концертную программу с участием мастеров искусств и фольклорных коллективов из различных городов и районов республики.

Фестиваль "Из регионов в регионы" стартовал в июне текущего года и уже состоялся в Масаллы, Лянкяране, Сальяне, Сабирабаде, Гёйчае, Мингячевире, Гёйгёле, Нафталане, Огузе, Исмаиллы, городе Горадиз Физулинского района и в поселке Гузанлы Агдамского района.

Напомним, что в 2015 и 2016 годах был реализован проект "Из регионов - в столицу" ("Bölgələrdən paytaxta"), в рамках которого в Баку было представлено культурное наследие регионов Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)

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