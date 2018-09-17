"Иуда" из Азербайджана покорил зрителей в Казахстане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического национального драматического театра выступил с моно-спектаклем "İuda" ("Иуда") на втором Международном театральном фестивале Прикаспийских стран в Казахстане, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Спектакль поставлен по пьесе заслуженного артиста Азербайджана Айшада Мамедова, который сам исполняет роль.

Моно-спектакль "Иуда" был принят с большим интересом как руководством, так и участниками и зрителями фестиваля.

Отметим, что фестиваль прошел с 12 по 16 сентября в городе Актау с участием коллективов из Казахстана, Азербайджана, Ирана, Туркменистана и России. Мероприятие было посвящено 90-летию со дня рождения народного артиста Казахстана, актера театра и кино Нурмухана Жантурина.

Режиссер-постановщик спектакля - Анар Бабалы, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, художник по свету – Рафаэль Гасанов, ассистент режиссера – Кенуль Керимова.

Иуда Искариот - в христианстве один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа; единственный выходец из провинции Иудея среди апостолов. Согласно Евангелию от Иоанна, был казначеем их общины: ему был вверен ящик, в который опускались приношения. Пользуясь должностью, Иуда подворовывал. На последней трапезе Иисус ему подал, обмакнув, кусок хлеба и «сказал ему: что делаешь, делай скорее». После чего Иуда вышел и предал его, выдав первосвященникам за 30 сребреников. Загадка его перехода от апостольства к предательству - сюжет многочисленных богословских и художественных произведений.

(Автор: Джани Бабаева )

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