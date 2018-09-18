Фарида Мамедова выступит на фестивале "Порт-Петровские Ассамблеи" в Махачкале

БАКУ /Trend Life/ - Солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лаурета международных конкурсов, заслуженная артистка Фарида Мамедова выступит на закрытии XI Международного музыкального фестиваля "Порт-Петровские Ассамблеи", который пройдет в Махачкале (Дагестан, Россия) с 24 сентября по 26 октября, сообщает Trend Life.

В дни фестиваля жители и гости Махачкалы смогут посетить выступления именитых музыкантов из Дагестана, Москвы, Санкт-Петербурга, Испании и Азербайджана, сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры. Концерты пройдут в Кумыкском музыкально-драматическом театре. В заключительный день на сцене Большого зала Русского театра состоится концерт Национального симфонического оркестра Дагестана под управлением народного артиста России и Чечни профессора Валерия Хлебникова.

На прошлых фестивалях "Порт-Петровский Ассамблеи" участвовали музыканты из Норвегии, США, Германии, Израиля и Южной Кореи, а также из регионов России.

Организатором мероприятия выступила Дагестанская государственная филармония при поддержке главы Республики Дагестана и Министерства культуры Дагестана.

(Автор: Вугар Иманов)

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