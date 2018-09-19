В Баку покажут спектакль, который отказались ставить в театрах Москвы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском академическом национальном драматическом театре 23 сентября состоится премьера спектакля "Одноклассники", поставленной по одноименной пьесе российского писателя Юрия Полякова, сообщает Trend Life.

Режиссер-постановщик и художник спектакля – директор и художественный руководитель театра, народный артист Азер Паша Нематов, режиссер – Анар Садыгов, композитор – народный артист Сиявуш Керими, ассистент режиссера – Джейран Гасанли.

В ролях: народные артисты Рамиз Новруз, Джафар Намиг Кямал, Саида Гулиева, заслуженные артисты - Санубер Искендерли, Шалаля Шахвеледгызы, Ровшан Керимдухт, Физули Гусейнов, актеры Матлаб Абдуллаев, Илаха Гасанова, Рустам Рустамов, Вюсал Мустафаев, Зия Ага, Вюсал Мамедов и Мехман Фатуллаев. Перевод – Этимад Башкечид.

Юрий Поляков - писатель, поэт, драматург, киносценарист и общественный деятель. Председатель редакционного совета "Литературной газеты", главный редактор "Литературной газеты" (2001 - 2017), кавалер Государственных орденов России "Дружбы", "Почёта", "За заслуги перед Отечеством" IV степени, член Союза писателей, председатель Общественного Совета при Министерстве культуры, председатель Гильдии драматургов России. Многие его романы, повести и пьесы стали культовыми, по ним сняты фильмы и сериалы, поставлены спектакли, а пьесы с успехом идут на сценах мира.

Интересно, что премьера спектакля состоялась в 2009 году в Центральном театре Российской армии, причем после отказа 12 театров Москвы ставить "Одноклассников". Юрий Поляков тогда прокомментировал этот момент: "Были уже премьеры во Владикавказе, Тобольске, Владивостоке, Шадринске, сейчас еще в некоторых губернских театрах идут репетиции. Периферия ближе к жизни и людям. Московские театры, к сожалению, почти все абсолютно буржуазные. И художественные руководители их даже выглядят как этакие рантье, понимаете. Этим они, кстати говоря, очень грустно отличаются от советских художественных руководителей, которые были борцами, у которых был кураж – чтоб рискнуть партбилетом или должностью, поставить какую-нибудь «непроходную» пьесу. А нынешние не хотят пускать на сцену те реальные проблемы, ту реальную конфликтологию, ту нравственную проблематику, которая существует в нашей жизни".

После этого спектакль побил рекорды посещаемости, собирал полные залы в различных городах.

По сюжету пьесы, взрослые 40-летние люди, которые когда-то вместе учились в школе, встречаются вновь. Повод - день рождения любимца класса Вани Костромитина. У каждого из них своя история. Кто-то переехал жить в Австралию, кто-то на вокзал. Учительница, священнослужитель, стареющая модель. И лишь один из них - бизнесмен Виктор Черметов, кажется, добился видимого материального благополучия. Чем и стараются воспользоваться бывшие одноклассники. Чтобы защитить дочь, учительница Светлана Погожева готова на многое. Даже продаться Чермету. Ведь у неё огромный долг, по сути, она может оказаться на улице. Всё действие разворачивается на глазах Вани - бывшего афганца, нынешнего инвалида, которого одноклассники за человека уже не считают…

(Автор: Вугар Иманов)

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