Три храбреца из Азербайджана поедут в Россию

20 сентября 2018 12:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига примет участие в VI Международном фестивале кукольных театров "Каспийский берег", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В фестивале, который пройдет в Астрахани (Россия) 22-24 сентября, участвуют театральные коллективы из России, Азербайджана и Казахстана.

Азербайджанскую делегацию возглавит директор кукольного театра имени Абдуллы Шаига, заслуженный работник культуры Рашад Ахмедзаде. На фестивале коллектив азербайджанского театра выступит с постановкой "Üç cəsur" ("Три храбреца") по мотивам пьесы "Джыртдан" Мирмехти Сеидзаде.

Автор инсценировки спектакля – Рахман Ализаде, режиссер - Гурбан Масимов, художник-постановщик – Равана Ягубова, композитор - Огтай Зульфугаров. В ролях: Рауф Бабаев, Афат Агаева, Лина Мамедова, Эльмира Гусейнова, Адиль Демиров и другие.

"Три храбреца" - это история о трех друзьях – Хады, Быды и Джыртдане и их приключениях.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку появится пещера Али-Бабы
Культура 11 сентября 17:42
Азербайджанский "Звонок" раздастся в Иране
Культура 19 апреля 15:19
Aзербайджанские актеры подарили радость детям с ограниченными возможностями здоровья
Культура 13 января 14:15
Бакинский театр поможет тяжелобольной журналистке
Социум 21 ноября 2017 20:01
"Звонок" из Азербайджана едет в Турцию
Культура 18 октября 2017 11:38
"Сары гялин" стала победителем международного фестиваля в Болгарии (ФОТО)
Культура 3 июля 2017 20:19
Лента новостей
Посольство Израиля в РФ не раскрывает детали визита командующего ВВС
Израиль 12:40
В Азербайджане сформировался устойчивый и рациональный рынок труда - замминистра
Бизнес 12:31
В Стокгольме три человека пострадали после стрельбы
Европа 12:22
Трамп назвал "самую большую ошибку" США в истории
США 12:21
Беларусь и Россия продолжают работать над сближением позиций по поставкам нефтепродуктов
Энергетика 12:21
Реформы в таможенной сфере Азербайджана охватят три направления - зампред Госкомтаможни
Бизнес 12:19
Названы сроки открытия в Азербайджане первого центра устойчивого и оперативного соцобеспечения
Бизнес 12:14
Казахстан увеличил производство золота
Казахстан 12:07
На севере Индии перевернулся автобус
Другие страны 12:06