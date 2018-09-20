Три храбреца из Азербайджана поедут в Россию

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига примет участие в VI Международном фестивале кукольных театров "Каспийский берег", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В фестивале, который пройдет в Астрахани (Россия) 22-24 сентября, участвуют театральные коллективы из России, Азербайджана и Казахстана.

Азербайджанскую делегацию возглавит директор кукольного театра имени Абдуллы Шаига, заслуженный работник культуры Рашад Ахмедзаде. На фестивале коллектив азербайджанского театра выступит с постановкой "Üç cəsur" ("Три храбреца") по мотивам пьесы "Джыртдан" Мирмехти Сеидзаде.

Автор инсценировки спектакля – Рахман Ализаде, режиссер - Гурбан Масимов, художник-постановщик – Равана Ягубова, композитор - Огтай Зульфугаров. В ролях: Рауф Бабаев, Афат Агаева, Лина Мамедова, Эльмира Гусейнова, Адиль Демиров и другие.

"Три храбреца" - это история о трех друзьях – Хады, Быды и Джыртдане и их приключениях.

(Автор: Джани Бабаева)

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