Величественные Анды и река Амазонка появились в Баку (ФОТО)

26 сентября 2018 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичеришехер состоялось открытие персональной выставки художников из Перу, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В своем выступлении на мероприятии посол Перу в Азербайджане Мария Милагрос Кастаньон Сеоане подчеркнула, что в экспозицию выставки вошли работы четырех художников. Было отмечено, что произведения авторов отражают живописную природу, красивые ландшафты, архитектурные памятники Перу.

По словам руководителя НПО Arts Council Azerbaijan художника Дадаша Мамедова, азербайджанскому зрителю будет очень интересно ознакомиться с творчеством мастеров кисти из Перу, и увидеть картины, где запечатлены величественные горы Анды, река Амазонка, красота озер, сухих и песчаных прибрежных равнин.

Экспозиция вызвала большой интерес у посетителей галереи, зрители с восхищением рассматривали детали картин, художественное исполнение которых, несомненно, привлекало внимание.

Отметим, что выставка организована при поддержке посольства Перу в Азербайджане, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерства культуры Азербайджана и НПО Arts Council Azerbaijan.

Выставка продлится до 6 октября. Вход свободный.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
СМИ: в Перу более 20 человек погибли в результате падения автобуса с обрыва
Другие страны 04:12
Конгресс Перу проголосовал за вотум доверия правительству
Другие страны 20 сентября 08:19
Родина Винсента ван Гога вдохновила азербайджанских художников (ФОТО)
Культура 14 сентября 16:45
В Перу автобус с туристами упал в реку
Другие страны 14 сентября 10:36
В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,0
Другие страны 14 сентября 09:17
Start в Баку - красота, гармония и внутреннее мироощущение (ФОТО)
Культура 12 сентября 11:55
Лента новостей
В Баку прошел вечер "Мир мугама – Шур" (ФОТО)
Культура 16:39
Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в октябре
В мире 16:36
Узбекистан и Китай создают цифровой шёлковый путь и цифровую Центральную Азию
ИКТ 16:36
Украина будет закупать азербайджанское вино на постоянной основе
Бизнес 16:29
В Кыргызстане избран новый омбудсмен
Кыргызстан 16:27
Намечены сроки завершения технических работ по признанию е-подписи между Азербайджаном и Турцией
ИКТ 16:22
Азербайджан увеличил доходы от продажи газа в Турцию
Энергетика 16:19
Госдума приняла пенсионный законопроект с поправками Владимира Путина
Россия 16:17
Отложена реализация второго проекта по развитию пчеловодства в Азербайджане
Бизнес 16:14