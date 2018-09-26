Величественные Анды и река Амазонка появились в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичеришехер состоялось открытие персональной выставки художников из Перу, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В своем выступлении на мероприятии посол Перу в Азербайджане Мария Милагрос Кастаньон Сеоане подчеркнула, что в экспозицию выставки вошли работы четырех художников. Было отмечено, что произведения авторов отражают живописную природу, красивые ландшафты, архитектурные памятники Перу.

По словам руководителя НПО Arts Council Azerbaijan художника Дадаша Мамедова, азербайджанскому зрителю будет очень интересно ознакомиться с творчеством мастеров кисти из Перу, и увидеть картины, где запечатлены величественные горы Анды, река Амазонка, красота озер, сухих и песчаных прибрежных равнин.

Экспозиция вызвала большой интерес у посетителей галереи, зрители с восхищением рассматривали детали картин, художественное исполнение которых, несомненно, привлекало внимание.

Отметим, что выставка организована при поддержке посольства Перу в Азербайджане, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерства культуры Азербайджана и НПО Arts Council Azerbaijan.

Выставка продлится до 6 октября. Вход свободный.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

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