Бахрам Багирзаде и Пьер Ришар – игрушка и миллионер Рамбаль-Коше

26 сентября 2018 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В The Landmark Hotel Baku 28 сентября в 20.00 заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде представит зрителям картину Франсиса Вебера "Игрушка", сообщили Trend Life в пресс-службе посольства Франции в Азербайджане.

Фильм будет представлен в рамках фестиваля "Мое французское кино", организованного Французским институтом в Азербайджане, на французском языке с английскими субтитрами. Фестиваль стартовал в первую пятницу августа. В рамках проекта актеры и режиссеры, фотографы и художники каждую пятницу демонстрируют публике свое любимое кино. Вход – свободный.

"Игрушка" - французский художественный фильм, комедия режиссёра Франсиса Вебера, снятая в 1976 году.

Сюжет: Франсуа Перрен (Пьер Ришар) - безработный журналист. После многих месяцев поиска работы ему удаётся устроиться в газету «France Hebdo». Первым серьёзным заданием Перрена стало написание статьи о магазине игрушек, принадлежащем, как и сама газета, миллионеру Пьеру Рамба́лю-Коше́. Хозяин правит своей империей как диктатор, глубоко презирая всех подчинённых (к примеру, приказывает уволить одного журналиста только за то, что у того влажные руки), но при этом лицемерно называет всех «семьёй».

В магазине Перрен попадается на глаза сыну миллионера, Эрику, которого привели покупать игрушки за хорошее поведение. Мальчик безапелляционно заявляет, что хочет именно его в качестве игрушки. Перрен протестует, но его всё же уговаривают поселиться на некоторое время в доме миллионера. Однако при всей унизительности такой роли Перрен полон чувства собственного достоинства. Играя с Эриком и одновременно узнавая его ближе, журналист понимает, что ситуация не так однозначна, как кажется на первый взгляд…В итоге маленький Эрик предпочитает Франсуа отцу.

(Автор: Вугар Иманов)

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