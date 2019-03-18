Cупруга министра иностранных дел Беларуси удивила бакинцев "Брачным договором" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Почему распадаются браки, куда уходит любовь, и стоит ли вообще вступать в брак… На эти и многие другие вопросы отвечали в Баку известные белорусские актеры.

На сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна состоялся показ музыкальной комедии "Брачный договор" по одноимённой пьесе лауреата Государственной премии Израиля, писателя, драматурга Эфраима Кишона, сообщает Trend Life. Комедию представили ведущие артисты белорусских театров, а также театрального проекта "ТриТформаТ".

Тема взаимоотношений между мужчиной и женщиной всегда актуальна. Данный вопрос особо остро стоит, когда люди находятся в браке, а конфликты, происходящие в паре, порой приводят к разводу. Вот и герои постановки "Брачный договор" стоят на пороге развода.

Спектакль начинается с пронзительно грустной мелодии, одинокий герой – сантехник Элимелех Борозовский уныло бродит по комнате, проходит минута, две ,и неожиданно печальная композиция плавно переходит в задорную, громкую, веселую, и все герои постановки берутся за руки и начинают безудержно танцевать. Комедия никак не иначе…

Хотя семейную жизнь Элимелеха и его супруги Шифры не назовешь несчастной, их отношения давно превратилась рутину, каждый день похож на другой. Унылые будни разбавляют приготовления к свадьбе их дочери Аялы. Но и тут возникают проблемы – матери жениха Аялы Роберта понадобился брачный договор родителей невесты. Без него свадьбы не быть! Элимелех и Шифра не помнят, где эта "бумажка",куда она подевалась, и регистрировали ли они вообще свои отношения. Что делать, ради счастья дочери играть свадьбу снова? Да, ради счастья дочери можно пойти и на этот шаг. Но, Элимелех и Шифра решают выяснить какие чувства их связывают, и живет ли в их сердцах любовь. Пока родители разбираются в круговороте своих чувств, обид и взаимных упреков, Аяла встречает Буки. Случайная встреча меняет ход событий…

Финал спектакля также непредсказуем, как и его начало. А завершилась вся эта яркая искрометная круговерть про любовь, семейную жизнь и отношения, веселым танцем.

Зрители были в восторге, на протяжении всего спектакля из зала доносился хохот публики. Комедийная история со счастливым концом несла в себе и поучительные нотки. И для многих в зале стала пособием о том, что нужно ценить в браке, и как сделать так, чтобы быт не съел отношения.

Белорусские актеры блистательно воплотили образы, их работа в спектакле вызвала оглушительные овации бакинских зрителей. В постановке заняты - Станислав Савостин, Вера Полякова, Юрий Баранов, Артём Давидович, Елена Гиренок, Алеся Пуховая. Отметим что, Вера Полякова является супругой министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея. Режиссёр-постановщик спектакля - Татьяна Троянович, перевод пьесы – Марьян Беленький.

(Автор: Джани Бабаева)

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