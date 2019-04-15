Азербайджанский фотограф в поиске свободы во Франции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичеришехере состоялось открытие выставки "Париж" азербайджанского фотографа Майи Багировой, сообщили Trend Life организаторы экспозиции.

Выступая на мероприятии, руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов рассказал о сотрудничестве с посольством Франции в Азербайджане и реализуемых совместных проектах.

"Мы всегда рады поддерживать фестиваль "Недели Франкофонии", ежегодно проводимый в Азербайджане. В рамках фестиваля в этом году мы проводим выставку талантливого фотографа Майи Багировой, которая проживает во Франции. Она создала красивую серию фоторабот, посвященных Парижу. Но это не тот Париж, который привыкли видеть туристы. Майя передала ауру города, его красоту, детали, которые многие не замечают. Это новый взгляд на столицу Франции", - сказал Мамедов.

В своем выступлении посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез дала высокую оценку творческой деятельности азербайджанского фотографа.

Дипломат подчеркнула, что фотоработы Майи Багировой удостоены ряда наград.

В 2015 году фотограф принимала участие в выставке в галерее Carrousel du Louvre в Париже, в 2018 году - в конкурсе журнала "Paris Match" и была удостоена престижной награды.

В свою очередь, Майя Багирова добавила, что это ее первая персональная выставка, несмотря на то, что она неоднократно представляла свои работы в групповых экспозициях.

"Выражаю признательность организаторам за поддержку. Работы, представленные на вернисаже, созданы в первый год моей жизни в Париже. В них я хотела показать свободу, может быть, поэтому на фотографиях много птиц: для меня они - символ свободы", - сказала Багирова.

Отметим, что серию снимков Майи Багировой можно охарактеризовать словом "впечатление". В ее работах - печать ускользающего времени, местом же действия черно-белых кадров является Париж. Студентка одной из ведущих фотошкол Европы - Spéos - Майя Багирова в первые годы обучения во Франции открывала для себя Париж при помощи своего фотообъектива. Совершая прогулки по незнакомому городу, она знакомилась с его историей и атмосферой.

Майя Багирова родилась в Баку, в Париж переехала в 2016 году.

Фестиваль "Недели Франкофонии" проходит с 30 марта по 15 апреля 2019 года при участии посольств Франции, Бельгии, Коста-Рики, Греции, Венгрии, Марокко, Мексики, Молдовы, Румынии, Швейцарии, Эстонии, Литвы, Латвии в Азербайджане, а также представительства Евросоюза.

Экспозиция "Париж" организована при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерства культуры Азербайджана, посольства Франции в Азербайджане и НПО Arts Council Azerbaijan.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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