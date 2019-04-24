Я родилась с любовью. Адиля Гусейнзаде (ФОТО)

24 апреля 2019 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошла презентация книги музыковеда, педагога, заслуженного деятеля искусств, профессора Зумруд Дадашзаде "Я родилась с любовью. Адиля Гусейнзаде", сообщает Trend Life.

Директор Baku Book Center, писательница Гюнель Анаргызы отметила, что в книге освещена жизнь и творчество известного композитора и педагога, одного из первых женщин-композиторов Азербайджана, любимой ученицы Узеира Гаджибейли Адили Гусейнзаде.

Проректор по научной работе Национальной консерватории, профессор Лала Гусейнова, народная артистка, композитор Эльнара Дадашева поделились своими впечатлениями о книге, рассказали о богатом музыкальном наследии композитора. Рассказывая о своей работе над книгой, Зумруд Дадашзаде отметила, что в ней нашли отражение интересные факты из жизни Адили Гусейнзаде, история семьи композитора, ее приход в музыку, педагогическая и творческая деятельность, фотографии из личного архива.

В художественной части презентации прозвучали произведения Адили Гусейнзаде в исполнении народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой, лауреата международных конкурсов Саиды Тагизаде и заслуженного артиста Алексея Мильтиха.

В заключение автор подарила гостям книги со своим автографом.

Адиля Гаджиага гызы Гусейнзаде родилась 28 апреля 1916 года в Баку. Она училась на вокальном отделении консерватории в классе Бюльбюля. Спустя небольшой промежуток времени именно Бюльбюль стал первым исполнителем романсов своей ученицы. Представив написанное ею первое музыкальное произведение «Воспоминание» Узеиру Гаджибейли, была зачислена в класс великого мастера. Она была одной из последних и самых любимых учеников гениального композитора Узеира Гаджибейли. Адиля Гусейнзаде стала первой азербайджанкой, получившей композиторское образование, окончив в 1953 году Азербайджанскую государственную консерваторию. Адиля Гусейнзаде успешно трудилась во многих жанрах и создала симфонические поэмы, произведения для хора, сонаты для струнного квартета, виолончели и фортепиано, романсы. Ей принадлежит особое место в становлении жанра романса в национальной музыке. Интересно, что в фильме «Аршин мал алан» 1945 года она озвучила партию Аси. Долгое время преподавала талантливым детям в средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля основы композиции. Адиля Гусейнзаде, которую наши композиторы почитали как истинного представителя азербайджанской интеллигенции, ушла из жизни на 90 году жизни - 20 июля 2005 года. Память о талантливом музыканте, требовательном педагоге, интересной личности живет и будет жить в сердцах истинных ценителей музыки.

(Автор: Вугар Иманов)

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